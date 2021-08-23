Трагическое известие сообщили на странице 28 отдельной механизированной бригады, где и служил украинский герой.

Важно 15 тысяч погибших: под посольством России напомнили о преступлениях против украинцев

Жизнь военного оборвалась 22 августа примерно в 15:15. На взводному опорном пункте в Юрия попал вражеский снайпер. Ранение, к сожалению, было несовместимо с жизнью.

Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее,

– сообщили в бригаде бойца.

На странице 28 ОМБр отметили, что не забудут и не простят циничные действия врага.

Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям и близким погибшего защитника Украины.

Не проходит и дня без обстрелов

К сожалению, российские оккупанты чихать хотели на режим тишины. Они ежедневно обстреливают позиции наших защитников и даже отрывают огонь по гражданскому населению.

За прошедшие сутки в районе проведения ООС оккупанты 5 раз срывали режим тишины. Они применяли против наших защитников гранатометы, пулеметы и вели огонь из стрелкового оружия. Неспокойно было возле Луганского, Марьинки, Песков, Южного. А в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника.