Пророссийские боевики обстреляли жилой дом в Красногоровке Донецкой области утром 5 августа. Полиция расследует обстоятельства осколочного ранения местного жителя.
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Полицейские Курахова получили сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя ориентировочно в 7:10 5 августа.
Сейчас пострадавший находится в больнице. По факту открыто уголовное производство,
– заявили в полиции.
Добавили также детали инцидента:
- мужчина получил множественные телесные повреждения, находясь в собственной квартире;
- местного жителя госпитализировали в больницу Курахова;
- квартира потерпевшего повреждена.
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Полиция устанавливает обстоятельства и масштабы повреждений. Уголовное дело открыли по факту нарушения законов и обычаев войны. Если виновных установят и докажут их вину, то им грозит тюрьма на срок от 8 до 12 лет.
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