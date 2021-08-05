Пророссийские боевики обстреляли жилой дом в Красногоровке Донецкой области утром 5 августа. Полиция расследует обстоятельства осколочного ранения местного жителя.

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Полицейские Курахова получили сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя ориентировочно в 7:10 5 августа.

Сейчас пострадавший находится в больнице. По факту открыто уголовное производство,

– заявили в полиции.

Добавили также детали инцидента:

мужчина получил множественные телесные повреждения, находясь в собственной квартире;

местного жителя госпитализировали в больницу Курахова;

квартира потерпевшего повреждена.



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Полиция устанавливает обстоятельства и масштабы повреждений. Уголовное дело открыли по факту нарушения законов и обычаев войны. Если виновных установят и докажут их вину, то им грозит тюрьма на срок от 8 до 12 лет.

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