Проросійські бойовики обстріляли житловий будинок у Красногорівці, що на Донеччині, вранці 5 серпня. Поліція розслідує обставини осколкового поранення місцевого мешканця.

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Поліція відкрила кримінальну справу через обстріл Красногорівки

Поліцейські Курахового отримали повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця орієнтовно о 7:10 05 серпня.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження,

– заявили у поліції.

Додали також деталі інциденту:

чоловік отримав множні тілесні ушкодження, перебуваючи у власній квартирі;

місцевого мешканця госпіталізували до лікарні Курахового;

квартира потерпілого пошкоджена.



Бойовики обстріляли житлові райони Красногорівки та поранили чоловіка

Поліція встановлює обставини та масштаби пошкоджень. Кримінальну справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни. Якщо винних встановлять та доведуть їхню провину, то їм загрожує тюрма на строк від 8 до 12 років.

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