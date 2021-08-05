Матеріали про порушення, скоєні зловмисником, передали Служба безпеки України. Вирок вже набув законної сили.

Читайте також Катування полонених українців: російському військовому оголосили про підозру

За даними СБУ, бойовик з Донеччини чинив збройний опір силам АТО та ООС й обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Чоловіка визнали винним за статтями про:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Як затримували бойовика

Українські контррозвідники затримали російського найманця у травні – на лінії розмежування. Він збирав дані про підрозділи ЗСУ. З'ясувалося, що зловмисник – уродженець Горлівки. З 2016 року чоловік працював на окупантів. Правоохоронці знайшли у нього військовий квиток та посвідчення, видане терористичними організаціями.



Проросійський бойовик проведе 10 років у в'язниці / Фото СБУ

Зазначимо, що перед судом незабаром постане проросійський бойовик, який готував дітей для служби у лавах окупантів. Зловмисника вже оголосили у розшук.