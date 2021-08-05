Матеріали про порушення, скоєні зловмисником, передали Служба безпеки України. Вирок вже набув законної сили.
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За даними СБУ, бойовик з Донеччини чинив збройний опір силам АТО та ООС й обстрілював позиції українських військових підрозділів.
Чоловіка визнали винним за статтями про:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- участь у терористичній групі чи терористичній організації.
Як затримували бойовика
Українські контррозвідники затримали російського найманця у травні – на лінії розмежування. Він збирав дані про підрозділи ЗСУ. З'ясувалося, що зловмисник – уродженець Горлівки. З 2016 року чоловік працював на окупантів. Правоохоронці знайшли у нього військовий квиток та посвідчення, видане терористичними організаціями.
Проросійський бойовик проведе 10 років у в'язниці / Фото СБУ
Зазначимо, що перед судом незабаром постане проросійський бойовик, який готував дітей для служби у лавах окупантів. Зловмисника вже оголосили у розшук.