На Донбасі СБУ спіймала розвідника бойовиків: він визнав причетність до терористів
Бойовик-розвідник на Донбасі обирав місце розташування точок знімальної мережі на лінії розмежування. Під час цього етапу розвідки його затримала Служба безпеки України.
Джерело:СБУ
Бойовик мав завдання – отримати інформацію про розташування. Також його цікавили сили і засоби українських військових.
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Розвідник з Горлівки
За інформацією Служби безпеки України, затриманий бойовик родом з Горлівки. Він ще з 2016 року проходив службу у так званих військових формуваннях терористів.
Він був на таких посадах:
- старший розвідник;
- стрілець-помічник гранатометника.
Бойовик обстрілював позиції українських військових підрозділів.
Після затримання правоохоронці виявили у розвідника військовий квиток та посвідчення, видане терористичними організаціями.
Підтвердження причетності розвідника до терористів / Фото СБУ
Затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань,
– запевнили у СБУ.
Там також наголосили, що викриття зловмисника проводили спільно із військовослужбовцями ЗСУ, оперативно-тактичним угрупованням "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.
Суд обрав бойовику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
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