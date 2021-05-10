Бойовик-розвідник на Донбасі обирав місце розташування точок знімальної мережі на лінії розмежування. Під час цього етапу розвідки його затримала Служба безпеки України.

Бойовик мав завдання – отримати інформацію про розташування. Також його цікавили сили і засоби українських військових.

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Розвідник з Горлівки

За інформацією Служби безпеки України, затриманий бойовик родом з Горлівки. Він ще з 2016 року проходив службу у так званих військових формуваннях терористів.

Він був на таких посадах:

старший розвідник;

стрілець-помічник гранатометника.

Бойовик обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Після затримання правоохоронці виявили у розвідника військовий квиток та посвідчення, видане терористичними організаціями.



Підтвердження причетності розвідника до терористів / Фото СБУ

Затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань,

– запевнили у СБУ.

Там також наголосили, що викриття зловмисника проводили спільно із військовослужбовцями ЗСУ, оперативно-тактичним угрупованням "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.

Суд обрав бойовику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.