На Донбассе СБУ поймала разведчика боевиков: он признал причастность к террористам
Боевик-разведчик на Донбассе выбирал место расположения точек съемочной сети на линии разграничения. Во время этого этапа разведки его задержала Служба безопасности Украины.
Источник:СБУ
Задача боевика было получить информацию о расположении. Также его интересовали силы и средства украинских военных.
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Разведчик из Горловки
По информации Службы безопасности Украины, задержанный боевик родом из Горловки. Он еще с 2016 года проходил службу в так называемых военных формированиях террористов.
Он был на таких должностях:
- старший разведчик;
- стрелок-помощник гранатометчика.
Боевик обстреливал позиции украинских военных подразделений.
После задержания правоохранители обнаружили у разведчика военный билет и удостоверение, выданное террористическими организациями.
Подтверждение причастности разведчика к террористам / Фото СБУ
Задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам,
– заверили в СБУ.
Там также отметили, что разоблачение злоумышленника проводили совместно с военнослужащими ВСУ, оперативно-тактической группировкой "Восток" и военной контрразведкой СБУ.
Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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