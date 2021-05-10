Боевик-разведчик на Донбассе выбирал место расположения точек съемочной сети на линии разграничения. Во время этого этапа разведки его задержала Служба безопасности Украины.

Задача боевика было получить информацию о расположении. Также его интересовали силы и средства украинских военных.

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Разведчик из Горловки

По информации Службы безопасности Украины, задержанный боевик родом из Горловки. Он еще с 2016 года проходил службу в так называемых военных формированиях террористов.

Он был на таких должностях:

старший разведчик;

стрелок-помощник гранатометчика.

Боевик обстреливал позиции украинских военных подразделений.

После задержания правоохранители обнаружили у разведчика военный билет и удостоверение, выданное террористическими организациями.



Подтверждение причастности разведчика к террористам / Фото СБУ

Задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам,

– заверили в СБУ.

Там также отметили, что разоблачение злоумышленника проводили совместно с военнослужащими ВСУ, оперативно-тактической группировкой "Восток" и военной контрразведкой СБУ.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.