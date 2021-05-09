Бойовики на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар'їнки, – штаб ООС
Проросійські бойовики продовжують цинічно обстрілювати позиції українських військових і цивільні об'єкти. Зокрема, 8 травня ворог атакував житлові райони Мар’їнки.
Джерело:пресцентр ООС
Окупанти не припиняють обстріли, порушуючи всі домовленості про перемир'я на Донбасі.
Читайте також Окупанти розмістили сотні одиниць техніки за лінією відведення, – ОБСЄ
Бойовики обстріляли Мар'їнку
У День пам'яті та примирення, 8 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських воїнів поблизу Мар'їнки.
Противник відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього, ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури міста. Унаслідок атак бойовиків втрат серед захисників України чи мирного населення немає.
З початку поточної доби, 9 травня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контролюється бійцями Збройних сил України.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною