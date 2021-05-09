Проросійські бойовики продовжують цинічно обстрілювати позиції українських військових і цивільні об'єкти. Зокрема, 8 травня ворог атакував житлові райони Мар’їнки.

Окупанти не припиняють обстріли, порушуючи всі домовленості про перемир'я на Донбасі.

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Бойовики обстріляли Мар'їнку

У День пам'яті та примирення, 8 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських воїнів поблизу Мар'їнки.

Противник відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури міста. Унаслідок атак бойовиків втрат серед захисників України чи мирного населення немає.

Зверніть увагу! У День пам'яті та примирення найманці Росії 9 разів порушували режим тиші на Донбасі. У результаті обстрілів окупантів жоден український військовий не постраждав.

З початку поточної доби, 9 травня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контролюється бійцями Збройних сил України.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу