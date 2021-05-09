Боевики на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки, – штаб ООС
Пророссийские боевики продолжают цинично обстреливать позиции украинских военных и гражданские объекты. В частности, 8 мая враг атаковал жилые районы Марьинки.
Источник:пресс-центр ООС
Оккупанты не прекращают обстрелы, нарушая все договоренности о перемирии на Донбассе.
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Боевики обстреляли Марьинку
В день памяти и примирения, 8 мая, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских воинов вблизи Марьинки.
Противник открывал огонь из противотанковых орудий калибра 100 миллиметров и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры города. В результате атак боевиков потерь среди защитников Украины или мирного населения нет.
С начала текущих суток, 9 мая, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется бойцами Вооруженных сил Украины.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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