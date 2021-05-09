Пророссийские боевики продолжают цинично обстреливать позиции украинских военных и гражданские объекты. В частности, 8 мая враг атаковал жилые районы Марьинки.

Оккупанты не прекращают обстрелы, нарушая все договоренности о перемирии на Донбассе.

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Боевики обстреляли Марьинку

В день памяти и примирения, 8 мая, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских воинов вблизи Марьинки.

Противник открывал огонь из противотанковых орудий калибра 100 миллиметров и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры города. В результате атак боевиков потерь среди защитников Украины или мирного населения нет.

Обратите внимание! В День памяти и примирения наемники России 9 раз нарушали режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов оккупантов ни один украинский военный не пострадал.

С начала текущих суток, 9 мая, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется бойцами Вооруженных сил Украины.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала