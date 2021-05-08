Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников на Донбассе и Луганщине – боевики стянули сотни единиц вооружения и военной техники.

В отчете за 6 мая отмечается, что патруль ОБСЕ зафиксировал 258 ВВТ, которые размещены с нарушением установленных линий отвода.

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Военная техника боевиков нарушила линии отвода

БПЛА Миссии зафиксировали вооружение и военную технику оккупантов за пределами выделенных мест хранения на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

213 единиц вооружения и военной техники находятся на полигонах вблизи населенных пунктов Миусинск, Мирное и Бугаевка.

45 единиц ВВТ – на полигоне вблизи населенного пункта Покровка.

Боевики препятствуют работе ОБСЕ

Отмечается также, что российские наемники систематически препятствуют работе Мониторинговой миссии.

Боевики имеют целью задержать и не допустить патрули к местам или объектам, на которых готовятся или проводятся разнообразные нарушения и провокации.

На блок-посту возле Старомихайловки наемники России не пропустили патруль Миссии.

Возле населенного пункта Крутая Балка – пропустили патруль в направлении Донецкой фильтровальной станции после двухчасового ожидания.

Продолжают применять средства РЭБ для препятствования работе БПЛА Миссии.

Случаи глушения летательных аппаратов СММ, во время выполнения запланированных полетов, зафиксировали вблизи Петровского, Ясного, Новолуганского, Кодемы и Петровского района Донецка.

Патрули СММ ОБСЕ продолжают фиксировать большое количество противотанковых мин российских оккупационных войск на временно неподконтрольной правительству Украины территории. В отчете говорится о 470 таких минах, которые были установлены вблизи Александровки, Марьинки, Кременца и Стылы. БПЛА Миссии зафиксировал два БПЛА оккупантов с неподвижным крылом и присоединенными парашютами вблизи Александровки и Стылы,

– добавили в штабе.

Обратите внимание! В июле 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. В то время, как украинские военные добросовестно соблюдают договоренности, – пророссийские боевики систематически их нарушают.

Ситуация на Донбассе: коротко

За прошедшие сутки, 7 мая, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

С начала текущих суток, 8 мая, боевики 2 раза обстреливали позиции бойцов ВСУ, потерь нет.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 каналу