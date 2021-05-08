Оккупанты разместили сотни единиц техники за линией отвода, – ОБСЕ
Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников на Донбассе и Луганщине – боевики стянули сотни единиц вооружения и военной техники.
Источник:пресс-центр ООС
В отчете за 6 мая отмечается, что патруль ОБСЕ зафиксировал 258 ВВТ, которые размещены с нарушением установленных линий отвода.
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Военная техника боевиков нарушила линии отвода
БПЛА Миссии зафиксировали вооружение и военную технику оккупантов за пределами выделенных мест хранения на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- 213 единиц вооружения и военной техники находятся на полигонах вблизи населенных пунктов Миусинск, Мирное и Бугаевка.
- 45 единиц ВВТ – на полигоне вблизи населенного пункта Покровка.
Боевики препятствуют работе ОБСЕ
Отмечается также, что российские наемники систематически препятствуют работе Мониторинговой миссии.
Боевики имеют целью задержать и не допустить патрули к местам или объектам, на которых готовятся или проводятся разнообразные нарушения и провокации.
- На блок-посту возле Старомихайловки наемники России не пропустили патруль Миссии.
- Возле населенного пункта Крутая Балка – пропустили патруль в направлении Донецкой фильтровальной станции после двухчасового ожидания.
- Продолжают применять средства РЭБ для препятствования работе БПЛА Миссии.
Случаи глушения летательных аппаратов СММ, во время выполнения запланированных полетов, зафиксировали вблизи Петровского, Ясного, Новолуганского, Кодемы и Петровского района Донецка.
Патрули СММ ОБСЕ продолжают фиксировать большое количество противотанковых мин российских оккупационных войск на временно неподконтрольной правительству Украины территории. В отчете говорится о 470 таких минах, которые были установлены вблизи Александровки, Марьинки, Кременца и Стылы. БПЛА Миссии зафиксировал два БПЛА оккупантов с неподвижным крылом и присоединенными парашютами вблизи Александровки и Стылы,
– добавили в штабе.
Ситуация на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 7 мая, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.
- С начала текущих суток, 8 мая, боевики 2 раза обстреливали позиции бойцов ВСУ, потерь нет.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 каналу
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