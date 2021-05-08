В зоне проведения Операции объединенных сил с начала мая 2021 года украинские военные сбили 2 вражеских беспилотника. Пророссийские боевики используют их для разведки и минирования территорий.

Российские беспилотники на Донбассе

Наши защитники фиксируют значительное увеличение количества вражеских беспилотных летательных аппаратов. Это наблюдают с начала 2021 года.

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Цель вражеских дронов

Проведение воздушной разведки,

выдача целеуказаний,

корректировка огня,

дистанционное минирование местности,

сброс взрывных устройств.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют активную и успешную борьбу с БПЛА противника.

ВСУ сбили два беспилотника

Первый случай произошел 3 мая на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения России.

6 мая в Мариупольском направлении вблизи поселка Гранитное беспилотник противника вел воздушную разведку. Его подавили средствами РЭБ и сбили огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" России. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

Обратите внимание! В штабе ООС заявили, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА используют как доказательство причастности России к военному конфликту на востоке Украины.