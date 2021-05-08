Украинские бойцы сбили беспилотники боевиков на Донбассе: фото
В зоне проведения Операции объединенных сил с начала мая 2021 года украинские военные сбили 2 вражеских беспилотника. Пророссийские боевики используют их для разведки и минирования территорий.
Источник:штаб ООС
Российские беспилотники на Донбассе
Наши защитники фиксируют значительное увеличение количества вражеских беспилотных летательных аппаратов. Это наблюдают с начала 2021 года.
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Цель вражеских дронов
- Проведение воздушной разведки,
- выдача целеуказаний,
- корректировка огня,
- дистанционное минирование местности,
- сброс взрывных устройств.
Подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют активную и успешную борьбу с БПЛА противника.
ВСУ сбили два беспилотника
Первый случай произошел 3 мая на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения России.
6 мая в Мариупольском направлении вблизи поселка Гранитное беспилотник противника вел воздушную разведку. Его подавили средствами РЭБ и сбили огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" России. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.
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