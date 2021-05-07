Юрий Опрышко умер в госпитале 7 мая. Похоронят воина в родном селе в Кременчугском районе 11 мая.

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За жизнь Юрия боролись более месяца

Младший сержант Юрий Опрышко получил пулевое ранение в голову 9 апреля. Произошло это вблизи Старогнатовки Донецкой области.

Воина оперативно доставили в госпиталь: сначала в Мариуполь, потом – во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

10 мая, в 11:00, в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощания с защитником. Похоронят героя в селе елке.

Как пишет Суспільне, у него осталась жена и двое детей.