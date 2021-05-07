Юрий Опрышко умер в госпитале 7 мая. Похоронят воина в родном селе в Кременчугском районе 11 мая.
Важно Навеки 22: на Донбассе погиб военный Сергей Коробцов
За жизнь Юрия боролись более месяца
Младший сержант Юрий Опрышко получил пулевое ранение в голову 9 апреля. Произошло это вблизи Старогнатовки Донецкой области.
Воина оперативно доставили в госпиталь: сначала в Мариуполь, потом – во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
10 мая, в 11:00, в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощания с защитником. Похоронят героя в селе елке.
Как пишет Суспільне, у него осталась жена и двое детей.
Потери на Донбассе в последние дни
- 6 мая Украина потеряла сразу двух своих воинов.
- После обстрелов оккупантов от осколочных ранений погиб военный из Кривого Рога Дмитрий Товчигречка. Ему было 37 лет.
- Впоследствии стало известно о гибели еще одного героя – 22-летнего Сергея Коробцова из Коростеня.