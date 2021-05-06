Еще один военный погиб на Донбассе 6 мая. Воин умер в результате огнестрельного пулевого ранения.

Имени погибшего героя пока не называют. Кроме того, 6 мая оккупанты убили в Донецкой области 37-летнего украинского защитника Дмитрия Товчигречко.

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В ВСУ рассказали, что "6 мая, в районе проведения Операции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрелов вооруженными формированиями России позиций наших защитников один военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью".

Командование и личный состав операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ВСУ отметили, что "действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать договоренности о режиме прекращения огня".

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