Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга отправились на Донбасс
В Украине находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они вместе отправились на Донбасс.
Источник:твиттер Василия Боднара
Дипломаты уже вылетели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Ранее Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетят Донбасс
"А мы на восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", – написал Боднар и опубликовал соответствующие фотографии.
Министры посетят линию разграничения
Так, сообщали, что дипломаты приедут на линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией с безопасностью в зоне конфликта, а также шагами Украины для облегчения жизни местного населения. Также дипломаты планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда.
Кроме того, они должны встретиться с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В последнее время ситуация на передовой обострилась, так как боевики чуть ли не ежедневно прицельно обстреливают украинские позиции.
- С начала 2021 года на Донбассе уже погибли по меньшей мере 38 украинских защитников.
- Кроме того, оккупанты обстреляли город Красногоровка Донецкой области и повредили больницу с больными коронавирусом пациентами. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.
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