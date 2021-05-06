В Украине находятся министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн. Они вместе отправились на Донбасс.

Дипломаты уже вылетели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Ранее Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетят Донбасс

"А мы на восток... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", – написал Боднар и опубликовал соответствующие фотографии.

А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу pic.twitter.com/cGXBEmAqfz — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021

Министры посетят линию разграничения

Так, сообщали, что дипломаты приедут на линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией с безопасностью в зоне конфликта, а также шагами Украины для облегчения жизни местного населения. Также дипломаты планируют посетить контрольные пункты въезда-выезда.

Кроме того, они должны встретиться с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

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