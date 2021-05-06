В Україні перебувають міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – Софі Вільмес, Стеф Блок та Жан Ассельборн. Вони разом відправились на Донбас.

Дипломати вже вилетіли. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

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"А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу", – написав Боднар та опублікував відповідні світлини.

А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу pic.twitter.com/cGXBEmAqfz — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021

Міністри відвідають лінію розмежування

Так, повідомляли, що дипломати приїдуть на лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися з безпековою ситуацією в зоні конфлікту, а також кроками України для полегшення життя місцевого населення. Також дипломати планують відвідати контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Крім того, вони мають зустрітись з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

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