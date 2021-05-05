Обстріл COVID-лікарні на Донеччині поліція кваліфікувала як теракт
Російські бойовики обстріляли місто Красногорівка на Донеччині і пошкодили COVID-лікарню. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.
Джерело:Поліція Донеччини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Раніше стало відомо, що поліція проводить розслідування та з'ясовує обставини події.
До теми Окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці з 45 пацієнтами
Слідчо-оперативна група вже провела відповідні дії. Наразі встановлюють повні масштаби пошкоджень.
Деталі обстрілу ковідної лікарні
Окрім самої лікарні, російській найманці пошкодили автомобіль екстреної допомоги та приміщення станції швидкої допомоги. У місті відсутнє електропостачання.
Під час обстрілу в лікарні перебували 45 пацієнтів, які хворі на COVID-19 та пневмонію. Потерпілих немає.
Бойовики обстріляли ковідну лікарню на Донеччині: дивіться відео
Обстріли на Донбасі: остання інформація
- За 4 травня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.
- Крім Красногорівки, окупанти обстріляли Авдіївку, Луганське та Водяне.
- Українські військові знешкодили безпілотник бойовиків типу "Орлан-10".
Поділитися новиною