Російські найманці ввечері 4 травня обстріляли лікарню в Красногорівці Донецької області. У закладі наразі лікуються 45 людей, хворих на коронавірус та пневмонію.

Війська окупанта пізно ввечері обстріляли Красногорівку, внаслідок чого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня.

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Бойовики обстріляли лікарню на Донбасі

Під час обстрілів бойовики пошкодили вікна в будівлі першого корпусу лікарні. Там лікуються 45 людей, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Після атаки окупантів в цьому корпусі зникло світло. У фейсбуці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зазначили, що пошкоджень зазнав і автомобіль швидкої допомоги.

На щастя, потерпілих вдалося уникнути.

Поліція проводить розслідування

Правоохоронці встановлюють обставини події. Наразі працівники відділу поліції проводять розслідування.

Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація робить все, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Ситуація на Донбасі: як минула доба 4 травня

Російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

режим припинення вогню. Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Вогонь відкривали у сторону Водяного, Красногорівки, Авдіївки та Луганського.

Крім того, українські військові помітили ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед українських бійців немає.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу