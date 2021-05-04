Мирні мешканці українських населених пунктів на окупованому Донбасі гинуть від російських мін. Водночас низка російських ЗМІ знову поширює фейки про перехоплені українські безпілотники.

Спостерігались численні факти каліцтва та загибелі місцевих мешканців на тимчасово окупованій території. Найманці відверто нехтують питаннями гуманітарного розмінування. Це становить серйозну проблему та наражає на небезпеку мирне населення.

Увага Паспортизацією на Донбасі Росія виправдовує агресію проти України, – Литва в ОБСЄ

В окупованому регіоні помітили велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів по обидва боки лінії розмежування. Тож потрохи будуть розмінувати місцевість.

Увага! Всю відповідальність за злочини на окупованих територіях несе Російська Федерація та її найманці.

Заміновані ділянки

Вздовж лінії розмежування продовжують помічати збільшення кількості порушень з боку окупантів із застосуванням заборонених протипіхотних мін.

Зокрема, зафіксували факти дистанційного мінування окупантами в таких населених пунктах:

Майорськ,

Зайцеве,

Хутір Вільний.

Однієї з дистанційно встановлених мін спрацювала – через це загинув цивільний мешканець Хутору Вільний.

Окупанти також і закидають на підконтрольну територію вибухові пристрої, які маскують під іграшки, а також предмети побуту, які можуть викликати цікавість мирних мешканців.

Увага! У звітах СММ ОБСЄ за квітень є дані про те, що виявили понад 2 000 мін лише за 28 та 29 квітня поблизу населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське.

Російські фейки

Окупанти звинувачують Збройні сили України у начебто причетності до підривів поблизу населених пунктів на тимчасово окупованій території. Так вони цинічно намагаються виправдати свої злочини.

Українська сторона інформує, що з початку 2021 року, за допомогою різних систем доставки, ворог скинув понад 50 мін ПОМ-2 із затертим маркуванням,

– йдеться у повідомленні ООС.

Так, низка російських ЗМІ опублікували новину про перехоплений бойовиками український безпілотник, який нібито намагався атакувати церкву в окупованій Ясинуватій. Фактів і офіційних доказів цього немає.

Така заява з'явилася на сайті так званої "Народної міліції ДНР", після чого її розтиражували російські помийки. Відповідні скриншоти оприлюднили у телеграмі "Останній блокпост".

Розмінування Донбасу

Ще на початку вересня 2020 року у Тристоронній контактній групі погодили протимінну діяльність. Так, визначили координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Ділянку поблизу Золотого мали розмінувати в межах проведення робіт з відкриття КПВВ "Золоте".

Попри це російські найманці продовжують блокувати процес розмінування.