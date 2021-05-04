Мирные жители украинских населенных пунктов на оккупированном Донбассе гибнут от российских мин. В то же время ряд российских СМИ снова распространяет фейки о перехваченных украинских беспилотниках.

Наблюдались многочисленные факты увечья и гибель местных жителей на временно оккупированной территории. Наемники откровенно пренебрегают вопросами гуманитарного разминирования. Это представляет серьезную проблему и подвергает опасности мирное население.

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В оккупированном регионе заметили большое количество мин и других взрывоопасных предметов по обе стороны линии разграничения. Поэтому понемногу будут разминировать местность.

Внимание! Всю ответственность за преступления на оккупированных территориях несет Российская Федерация и ее наемники.

Заминированные участки

Вдоль линии разграничения продолжают замечать увеличение количества нарушений со стороны оккупантов с применением запрещенных противопехотных мин.

В частности, зафиксировали факты дистанционного минирования оккупантами в таких населенных пунктах:

Майорск,

Зайцево,

Хутор Свободный.

Одна из дистанционно установленных мин сработала – из-за этого погиб гражданский житель Хутора Свободный.

Оккупанты также забрасывают на подконтрольную территорию взрывные устройства, которые маскируют под игрушки, а также предметы быта, которые могут вызвать любопытство мирных жителей.

Внимание! В отчетах СММ ОБСЕ за апрель есть данные о том, что обнаружили более 2 000 мин только за 28 и 29 апреля вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское.

Русские фейки

Оккупанты обвиняют Вооруженные силы Украины в якобы причастности к подрывам вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории. Так они цинично пытаются оправдать свои преступления.

Украинская сторона информирует, что с начала 2021 года, с помощью различных систем доставки, враг сбросил более 50 мин ПОМ-2 с затертой маркировкой,

– говорится в сообщении ООС.

Так, ряд российских СМИ опубликовали новость про перехваченный боевиками украинский беспилотник, который якобы пытался атаковать церковь в оккупированной Ясиноватой. Фактов и официальных доказательств этого нет.

Такое заявление появилось на сайте так называемой "Народной милиции ДНР", после чего его растиражировали российские помойки. Соответствующие скриншоты обнародовали в телеграмме "Последний блокпост".

Разминирование Донбасса

Еще в начале сентября 2020 года в Трехсторонней контактной группе согласовали противоминную деятельность. Так, определили координаты 19 приоритетных участков разминирования. Участок вблизи Золотого должны были разминировать в рамках проведения работ по открытию КПВВ "Золотое".

Несмотря на это российские наемники продолжают блокировать процесс разминирования.