Жители Донбасса гибнут от русских мин, пока оккупанты распространяют фейки о беспилотниках
Мирные жители украинских населенных пунктов на оккупированном Донбассе гибнут от российских мин. В то же время ряд российских СМИ снова распространяет фейки о перехваченных украинских беспилотниках.
Источник:фейсбук ООС
Наблюдались многочисленные факты увечья и гибель местных жителей на временно оккупированной территории. Наемники откровенно пренебрегают вопросами гуманитарного разминирования. Это представляет серьезную проблему и подвергает опасности мирное население.
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В оккупированном регионе заметили большое количество мин и других взрывоопасных предметов по обе стороны линии разграничения. Поэтому понемногу будут разминировать местность.
Заминированные участки
Вдоль линии разграничения продолжают замечать увеличение количества нарушений со стороны оккупантов с применением запрещенных противопехотных мин.
В частности, зафиксировали факты дистанционного минирования оккупантами в таких населенных пунктах:
- Майорск,
- Зайцево,
- Хутор Свободный.
Одна из дистанционно установленных мин сработала – из-за этого погиб гражданский житель Хутора Свободный.
Оккупанты также забрасывают на подконтрольную территорию взрывные устройства, которые маскируют под игрушки, а также предметы быта, которые могут вызвать любопытство мирных жителей.
Русские фейки
Оккупанты обвиняют Вооруженные силы Украины в якобы причастности к подрывам вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории. Так они цинично пытаются оправдать свои преступления.
Украинская сторона информирует, что с начала 2021 года, с помощью различных систем доставки, враг сбросил более 50 мин ПОМ-2 с затертой маркировкой,
– говорится в сообщении ООС.
Так, ряд российских СМИ опубликовали новость про перехваченный боевиками украинский беспилотник, который якобы пытался атаковать церковь в оккупированной Ясиноватой. Фактов и официальных доказательств этого нет.
Такое заявление появилось на сайте так называемой "Народной милиции ДНР", после чего его растиражировали российские помойки. Соответствующие скриншоты обнародовали в телеграмме "Последний блокпост".
Разминирование Донбасса
Еще в начале сентября 2020 года в Трехсторонней контактной группе согласовали противоминную деятельность. Так, определили координаты 19 приоритетных участков разминирования. Участок вблизи Золотого должны были разминировать в рамках проведения работ по открытию КПВВ "Золотое".
Несмотря на это российские наемники продолжают блокировать процесс разминирования.
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