Литва відреагували на незаконну видачу російських паспортів мешканцям тимчасово окупованого Донбасу. Держава заявила, що Кремль хоче використати це, як привід для поновлення агресії проти України.

Міжнародна спільнота не визнає видані на тимчасово окупованих територіях Сходу України російські паспорти. Про це у твітері заявило постійне представництво Литви при міжнародних організаціях у Відні.

Читайте також Росіяни продовжують жити у світі, в якому немає війни, – Казарін

Останнім часом надходили повідомлення про те, що Росія планує ще більше посилити незаконну паспортизацію у тимчасово окупованих районах України. Паспортизація – це ніщо інше, як привід для подальшої агресії Росії проти України,

– мовиться у повідомленні.

Литовське відомство змоделювало діалог російської влади та українців на Донбасі:

Росія: "Візьми паспорт, ми прийдемо звільнити тебе. Тебе можуть вбити, але тоді у нас буде ця територія".

Українець на Донбасі: "Я не думаю, що це мене цікавить".

Росія: "Закрий рот і візьми паспорт".

: "Take passport & we will come to liberate you. You might be killed, but we will have this territory then".

: "I doubt I am really interested in this."

: "Shut up & take passport".#Passportization is nothing but #CasusBelli for further aggression by against https://t.co/daHIIhUhUc — LT_OSCE (@LT_OSCE) May 4, 2021

Зверніть увагу! У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії мешканцям окупованого Донбасу. З того часу, громадянство держави-агресора отримали майже 530 тисяч українців, пише ТАСС.