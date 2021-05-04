Литва отреагировали на незаконную выдачу российских паспортов жителям временно оккупированного Донбасса. Государство заявило, что Кремль хочет использовать это как повод для возобновления агрессии против Украины.

Международное сообщество не признает выданные на временно оккупированных территориях востока Украины российские паспорта. Об этом в твиттере заявило постоянное представительство Литвы при международных организациях в Вене.

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В последнее время поступали сообщения о том, что Россия планирует еще больше усилить незаконную паспортизацию во временно оккупированных районах Украины. Паспортизация – это ничто иное как повод для дальнейшей агрессии России против Украины,

– говорится в сообщении.

Литовское ведомство смоделировало диалог российских властей и украинцев на Донбассе:

Россия: "Возьми паспорт, мы придем освободить тебя. Тебя могут убить, но тогда у нас будет эта территория".

Украинец на Донбассе: "Я не думаю, что это меня интересует".

Россия: "Закрой рот и возьми паспорт".

: "Take passport & we will come to liberate you. You might be killed, but we will have this territory then".

: "I doubt I am really interested in this."

: "Shut up & take passport".#Passportization is nothing but #CasusBelli for further aggression by against https://t.co/daHIIhUhUc — LT_OSCE (@LT_OSCE) May 4, 2021

Обратите внимание! В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. С тех пор, гражданство государства-агрессора получили почти 530 тысяч украинцев, пишет ТАСС.