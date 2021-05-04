Паспортизацией на Донбассе Россия оправдывает агрессию против Украины, – Литва в ОБСЕ
Литва отреагировали на незаконную выдачу российских паспортов жителям временно оккупированного Донбасса. Государство заявило, что Кремль хочет использовать это как повод для возобновления агрессии против Украины.
Источник:твиттер Литвы в ОБСЕ
Международное сообщество не признает выданные на временно оккупированных территориях востока Украины российские паспорта. Об этом в твиттере заявило постоянное представительство Литвы при международных организациях в Вене.
Читайте также Россияне продолжают жить в мире, в котором нет войны, – Казарин
В последнее время поступали сообщения о том, что Россия планирует еще больше усилить незаконную паспортизацию во временно оккупированных районах Украины. Паспортизация – это ничто иное как повод для дальнейшей агрессии России против Украины,
– говорится в сообщении.
Литовское ведомство смоделировало диалог российских властей и украинцев на Донбассе:
Россия: "Возьми паспорт, мы придем освободить тебя. Тебя могут убить, но тогда у нас будет эта территория".
Украинец на Донбассе: "Я не думаю, что это меня интересует".
Россия: "Закрой рот и возьми паспорт".
Поделиться новостью