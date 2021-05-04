Война по-разному преломляется в сознании россиян и украинцев. Для России она осталась виртуальной: никаких официальных мероприятий и публичной отчетности.

В лучшем случае война шла по телевизору, но и там подавалась как нечто, что к России отношения не имеет. Такое мнение в блоге "Грани правды" выразил Павел Казарин.

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По его словам, для украинцев война – в ощущениях: в шести волнах мобилизации, в похоронах с фронта и в ежедневных мартирологах во всех СМИ страны.

Россияне продолжают жить в мире, в котором войны нет,

– отметил Казарин.

Он отметил, за 23 постсоветских довоенных года многие привыкли к тому, что Россия и Украина похожи до состояния неразличимости: когда идентичности размыты, а убеждения – условные.

Но для Украины, как отметил Казарин, все закончилось в тот момент, когда Россия оккупировала Крым и устроила вторжение на Донбасс.

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