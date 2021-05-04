Россияне продолжают жить в мире, в котором нет войны, – Казарин
Война по-разному преломляется в сознании россиян и украинцев. Для России она осталась виртуальной: никаких официальных мероприятий и публичной отчетности.
Источник:24 канал
В лучшем случае война шла по телевизору, но и там подавалась как нечто, что к России отношения не имеет. Такое мнение в блоге "Грани правды" выразил Павел Казарин.
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По его словам, для украинцев война – в ощущениях: в шести волнах мобилизации, в похоронах с фронта и в ежедневных мартирологах во всех СМИ страны.
Россияне продолжают жить в мире, в котором войны нет,
– отметил Казарин.
Он отметил, за 23 постсоветских довоенных года многие привыкли к тому, что Россия и Украина похожи до состояния неразличимости: когда идентичности размыты, а убеждения – условные.
Но для Украины, как отметил Казарин, все закончилось в тот момент, когда Россия оккупировала Крым и устроила вторжение на Донбасс.
Полный выпуск блога "Грани правды": смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последняя информация
- В течение 3 мая российские боевики 3 раза атаковали позиции украинских военных.
- Противники осуществляли обстрелы позиций бойцов Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Пески, возле поселков Крымское и Луганское.
- Также россияне продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе.
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