Война не имеет полутонов. Чаще всего она оставляет собеседнику один вопрос - чьей победы и чьей поражения вы хотите. Тот, кто начинает искать компромиссы, обречен столкнуться с Данте.

Он обещал самые жаркие места в аду именно тем, кто во времена нравственных переломов пытался сохранять нейтралитет. Проблема в том, что гибридная война по-разному преломляется в сознании россиян и украинцев.

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Для украинцев она дана в ощущениях:

в шести волнах мобилизации;

в похоронках с фронта;

в ежедневных мартирологах во всех СМИ страны.

А россияне продолжают жить в мире, в котором войны нет и искренне недоумевают, почему соседняя страна наотрез отказывается проявлять эмпатию.

За 23 постсоветских довоенных года мы привыкли к тому, что Россия и Украина похожи до состояния неразличимости. Когда по обе стороны границы царит ценностное безвременье. Идентичности размыты, убеждения условны. Тотальная мимикрия везде и во всем.

Чем отличается ощущение войны в России и Украине

Для Украины все это закончилось в тот момент, когда Россия аннексировала Крым и устроила вторжение на Донбасс. У Киева не было другого выбора: дыхание войны здесь ощущалось в ежедневных сводках с фронта и полутора миллионах внутренне перемещенных лиц.

А в России эта война осталась виртуальной. Никаких официальных мероприятий, никакой публичной отчетности.

В лучшем случае война шла по телевизору, но и там подавалась как нечто, к самой России отношение не имеющее. В честь погибших на Донбассе в России не называют улицы, им не ставят памятники. По документам российские солдаты и офицеры гибнут на полигонах и учениях.



В России война осталась виртуальной / Фото Метта Мурфи

Украинская кампания не вплетена в ткань повседневного российского существования, взгляд обывателя не застревает на могильных крестах. Ее как бы нет, а раз так, то она и не может быть фактором внутренней повестки.

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Кровь сакрализует любое противостояние. После нее в шкафах остаются фотографии с черными ленточками, на балконах – удочки, в гараже – ржавеющие запчасти.

Смерть уводит причины на второй план, выводя на первый – саму себя.

Некролог важен не содержанием, а фактом своего появления. Уже сегодня в Украине растут дети, которые рисуют преимущественно войну.

Больше не будет разговоров о похожости

Вдобавок, российские разговоры про "бандеровцев" и "хунту" в какой-то момент стали выполнять роль самосбывающегося прогноза. По другую сторону российско-украинской границы теперь будет все меньше рассуждений о том, что "они такие же как мы, только морды незнакомые".

Нет, теперь уже не такие же. Теперь чужие, враждебные и непонятные. Неспособные, вдобавок, на эмпатию и сочувствие. Что, впрочем, неудивительно. Страна в состоянии мира читает Новый завет. Страна в состоянии войны читает Ветхий.

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К тому же, для России и Украины события последних лет стали частью национальных мифов:

с одной стороны"крымская весна" – как апофеоз имперских амбиций и подтверждение права совершать суверенные ошибки;

с другой стороны – Майдан как архетип гражданского восстания и АТО как самая что ни на есть война за независимость.

Эти истории подобны однополюсным магнитам – они не могут сосуществовать, зато способны отталкиваться. А сблизиться они могут только в том случае, если какую-то из двух историй обнулить. Те, кто говорят о примирении, должны определиться с тем, какую именно.