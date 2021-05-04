Проросійські бойовики у вівторок, 4 травня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-агресора створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на шістьох КПВВ. Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке".

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Повноцінний пропуск здійснюється лише у "Станиці Луганській".

Слід відзначити, що у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 10%. Було зафіксовано зменшення інтенсивності руху громадян в бік контрольованої території,

– зазначають у штабі.

Зверніть увагу! За рішенням командувача Об'єднаних сил, усі КПВВ на лінії розмежування повинні функціонувати щоденно з 08:00 до 16:00.

Статистика перетинів КПВВ за останній тиждень

Через КПВВ "Станиця Луганська" пройшли 11 933 особи.

Через КПВВ "Новотроїцьке" – 373 людини та 101 автомобіль.

Окрім цього, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, представники ДПСУ забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.

Варто зауважити, що на усіх контрольних пунктах в'їзду – виїзду продовжують діяти карантинні обмеження.

Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг.

Обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Громадяни також повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.