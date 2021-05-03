Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Протягом поточної доби, 3 травня, російські найманці 3 рази атакували позиції українських військових.

Окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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На яких ділянках Донбасу було неспокійно

Поблизу населеного пункту Піски противник здійснив обстріли позицій бійців ЗСУ зі стрілецької зброї;

Неподалік селища Кримське бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів;

Біля Луганського російські найманці обстрілювали українських воїнів зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Військовослужбовці Збройних сил вже повідомили представників ОБСЄ про порушення окупантів.

Сапери продовжують розміновувати територію Донбасу

Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 1 вибухонебезпечний предмет.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,

– підсумували у штабі.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу