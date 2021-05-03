Оккупанты били из гранатометов: как прошел день на Донбассе
Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В течение текущих суток, 3 мая, российские наемники 3 раза атаковали позиции украинских военных.
Источник:пресс-центр ООС
Оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
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На каких участках Донбасса было неспокойно
- Вблизи населенного пункта Пески противник совершил обстрелы позиций бойцов ВСУ из стрелкового оружия;
- Недалеко от поселка Крымское боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов;
- Возле Луганского российские наемники обстреливали украинских воинов из стрелкового оружия.
В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. Военнослужащие Вооруженных сил уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушении оккупантов.
Саперы продолжают разминировать территорию Донбасса
Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 1 взрывоопасный предмет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами,
– подытожили в штабе.
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