Наев рассказал, как изменилась украинская армия с 2014 года, а как – российская
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал, как окрепли Вооруженные силы Украины с 2014 года. Но отметил и то, что враг – российская армия – тоже не стоял на месте.
Источник:24 канал
Но в любом случае Украина "знает, что делать" в противостоянии с Россией. Об этом Наев говорил в интервью, опубликованном 30 апреля в ютубе Командования объединенных сил ВС Украины.
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Насколько окрепли ВСУ с 2014 года
У командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева спросили, как можно сравнить украинскую армию образца 2014 и образца 2021 года. Какие изменения, собственно, очевидны, и настолько окрепла Украина в военном плане.
Среди украинских достижений Наев перечислил следующие:
- Создание новой системы территориальной обороны. И увеличение состава ВСУ "на десятки бригад и полков различных видов и родов войск".
- Повышение возможностей ВСУ путем интенсивной подготовки подразделений в целом и отдельных специальностей в учебных центрах. Среди прочего и с помощью советников и инструкторов партнеров Украины в НАТО.
Мы улучшили материально-техническое обеспечение армии. Сейчас совсем другая форма и подходы к обеспечению военнослужащих. То есть, мы сделали важный шаг вперед,
– отметил Наев.
Как изменилась тактика врага – России – с 2014
В этом же интервью Наев рассказал и о том, как изменилась тактика России в противостоянии с Украиной. "За 7 лет изменились и Вооруженные силы Украины, и враг. Россия тоже не стояла на месте", – подчеркнул командующий Объединенных сил.
В частности, в России:
- Принимали новые доктрины, причем внимание уделяли именно наступательным возможностям. Повышали способности десантных войск.
- Развивали высокоточное оружие, а также и ракеты, которые можно применять с больших расстояний.
Мы знаем, что отрабатывают вооруженные силы России, и принимаем меры, чтобы надежно и адекватно защищаться,
– выделил Наев.
Полное интервью Сергея Наев: смотрите видео
"Хочу подчеркнуть: мы знаем, что делать, у нас есть партнеры и друзья. У нас есть войско, есть штабы, есть органы военного управления и командиры, способные принимать правильные решения и достигать поставленной цели", – так подытожил разговор Сергей Наев.
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