Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал, как окрепли Вооруженные силы Украины с 2014 года. Но отметил и то, что враг – российская армия – тоже не стоял на месте.

Но в любом случае Украина "знает, что делать" в противостоянии с Россией. Об этом Наев говорил в интервью, опубликованном 30 апреля в ютубе Командования объединенных сил ВС Украины .

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Насколько окрепли ВСУ с 2014 года

У командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева спросили, как можно сравнить украинскую армию образца 2014 и образца 2021 года. Какие и зменения, собственно, очевидны, и настолько окрепла Украина в военном плане.

Среди украинских достижений Наев перечислил следующие:

Создание новой системы территориальной обороны. И увеличение состава ВСУ "на десятки бригад и полков различных видов и родов войск".

Повышение возможностей ВСУ путем интенсивной подготовки подразделений в целом и отдельных специальностей в учебных центрах. Среди прочего и с помощью советников и инструкторов партнеров Украины в НАТО.

Мы улучшили материально-техническое обеспечение армии. Сейчас совсем другая форма и подходы к обеспечению военнослужащих. То есть, мы сделали важный шаг вперед,

– отметил Наев.

Как изменилась тактика врага – России – с 2014

В этом же интервью Наев рассказал и о том, как изменилась тактика России в противостоянии с Украиной. "За 7 лет изменились и Вооруженные силы Украины, и враг. Россия тоже не стояла на месте", – подчеркнул командующий Объединенных сил.

В частности, в России:

Принимали новые доктрины, причем внимание уделяли именно наступательным возможностям. Повышали способности десантных войск.

Развивали высокоточное оружие, а также и ракеты, которые можно применять с больших расстояний.

Мы знаем, что отрабатывают вооруженные силы России, и принимаем меры, чтобы надежно и адекватно защищаться,

– выделил Наев.

Полное интервью Сергея Наев: смотрите видео

"Хочу подчеркнуть: мы знаем, что делать, у нас есть партнеры и друзья. У нас есть войско, есть штабы, есть органы военного управления и командиры, способные принимать правильные решения и достигать поставленной цели", – так подытожил разговор Сергей Наев.