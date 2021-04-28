Украинские военные провели учения с тактическими ракетными комплексами "Точка-У". Их организовали на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области.

В рамках тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения. Подробности сообщил командующий объединенных сил ВСУ – генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Что отработывали военные

Топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника.

А кроме этого – соответственно и условного тактического десанта на вертолеты.

В то же время обслуживающий персонал пусковых установок отработал слаженность своих действий, а командиры – координирование всех процессов.

Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели,

– объяснил Наев.

Впоследствии воины-ракетчики продемонстрировали быстрый уход, они изменили огневые позиции. А потом под прикрытием дымовой завесы отправились в районы сосредоточения.

Разведка постоянно следит за обстановкой

Наев заметил, что все подразделения, которые подчиняются командованию и несут боевую службу на южном направлении, системно оттачивают свои умения.

"Наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а подразделения постоянно улучшают обучаемость личного состава", – подытожил генерал-лейтенант

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