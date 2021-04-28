Глава ГПСУ Сергей Дейнеко подтвердил начало отвода российских войск. По его словам, страна-агресор частично выводит армию с временно оккупированного Крыма.

Он отметил, что одновременного отвода сил России от восточных границ Украины не наблюдается.

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После анонсированного заявления министра обороны России Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат. На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма,

– сказал пограничник.

Сергей Дейнеко сообщил, что за несколько десятков километров от украинской границы остается скопление сил и техники врага в Воронежской области.

"Касательно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – добавил глава Госпогранслужбы

Обратите внимание! Сергей Дейнеко сообщил, что продолжат следить за передвижением российских войск. По его словам, сейчас еще рано говорить о том, что страна-агрессор отведет свои силы от границ Украины.

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