В Украине подтвердили отвод российских войск, но только из Крыма
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко подтвердил начало отвода российских войск. По его словам, страна-агресор частично выводит армию с временно оккупированного Крыма.
Источник:"РБК-Украина"
Он отметил, что одновременного отвода сил России от восточных границ Украины не наблюдается.
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После анонсированного заявления министра обороны России Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат. На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма,
– сказал пограничник.
Сергей Дейнеко сообщил, что за несколько десятков километров от украинской границы остается скопление сил и техники врага в Воронежской области.
"Касательно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – добавил глава Госпогранслужбы
Русские войска под украинской границей и в Крыму: основное
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта заявил, что Россия перебрасывает свои войска и технику к границам Украины и во временно оккупированный Крым.
- Через несколько недель, 22 апреля, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- Однако 23 апреля международные расследователи сообщили, что техника 41 армии России останется у нашей границы.
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