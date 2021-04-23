России 22 апреля объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, где они якобы были для учений. В то же время техника 41 армии еще минимум на полгода останется на полигоне "Погоново" под Воронежем.

В связи с этими данными расследователи предполагают, что вероятность российского полномасштабного вторжения в Украину сохраняется.

Интересно России нельзя доверять, – Бессмертный об отводе войск России от границ

Отвод российских войск

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля отдал приказ о возвращении российских войск в места их постоянной дислокации. Это означает их отвод от украинской границы.

В период с 23 апреля по 1 мая Россия планирует отвести целый ряд вооруженных подразделений:

личный состав и технику 58 армии,

личный состав 41 армии,

личный состав 7, 76 и 98 десантных дивизий, которые ранее перебросили в Крым.

Интересно, что на возвращение в места постоянной дислокации предоставили менее 10 дней. Хотя перед этим переброски к украинским границам и в оккупированный Крым заняли почти месяц.

Угроза 41 армии

Хотя личный состав армии центрального военного округа отводят от украинской границы, ее технику все же решили оставить.

Поэтому сохраняется угроза для Украины, ведь личный состав, по мнению расследователей, можно будет вернуть в течение считанных дней.

По замыслу российского командования, под Воронежем военная техника будет находиться как минимум до сентября, чтобы принять участие в учениях "Запад-2021".

В сочетании с частями, которые постоянно базируются около границы Украины и в Крыму, это означает, что определенная угроза введения российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск,

– отмечают расследователи CIT.

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