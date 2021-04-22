Россия пообещала отвести свои войска от украинской границы. Впрочем, это может быть лишь одним из инструментов информационного давления.

Кроме этого, о таком намерении заявили после выступления Владимира Путина. Бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный считает, что есть несколько факторов, которые на это повлияли.

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Он напомнил, что ключевым тезисом пребывания российских войск как в оккупированном Крыму, так и на всей восточной границе, была идея их участия в учениях "Запад – 2021". Однако, они назначены на сентябрь 2021 года.

Анализируя последние тезисы, доверять российской стороне нельзя при любых условиях,

– отметил Бессмертный.

Поэтому, как он отметил, внезапное появление их войск на границах Украины и их внезапный отвод – это дело российской стороны. Однако, по его словам, общая военно-политическая ситуация не изменилась.

"Это означает, что вопросы безопасности и обороны должны быть обеспечены 365 дней в году", – сказал Бессмертный.

Другие факторы отвода войск

Впрочем, политик добавил, что этот фактор используется как "один из инструментов информационного давления" ослабления напряжения с европейскими коллегами. К тому же США и Москва находятся в процессе подготовки к встрече.

"Речь идет о целом комплексе вещей, которые Россия решает с точки зрения внутренней политики и глобальных проблем. Это и определяет поведение Кремля", – подытожил Бессмертный.

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Что известно об отводе войск России от границ Украины: