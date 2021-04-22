России нельзя доверять, – Бессмертный об отводе войск России от границ
Россия пообещала отвести свои войска от украинской границы. Впрочем, это может быть лишь одним из инструментов информационного давления.
Источник:24 канал
Кроме этого, о таком намерении заявили после выступления Владимира Путина. Бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный считает, что есть несколько факторов, которые на это повлияли.
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Он напомнил, что ключевым тезисом пребывания российских войск как в оккупированном Крыму, так и на всей восточной границе, была идея их участия в учениях "Запад – 2021". Однако, они назначены на сентябрь 2021 года.
Анализируя последние тезисы, доверять российской стороне нельзя при любых условиях,
– отметил Бессмертный.
Поэтому, как он отметил, внезапное появление их войск на границах Украины и их внезапный отвод – это дело российской стороны. Однако, по его словам, общая военно-политическая ситуация не изменилась.
"Это означает, что вопросы безопасности и обороны должны быть обеспечены 365 дней в году", – сказал Бессмертный.
Другие факторы отвода войск
Впрочем, политик добавил, что этот фактор используется как "один из инструментов информационного давления" ослабления напряжения с европейскими коллегами. К тому же США и Москва находятся в процессе подготовки к встрече.
"Речь идет о целом комплексе вещей, которые Россия решает с точки зрения внутренней политики и глобальных проблем. Это и определяет поведение Кремля", – подытожил Бессмертный.
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Что известно об отводе войск России от границ Украины:
- О таком намерении отвести войска заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Касается это тех воинских частей, которые в течение последних недель "пригнали" к границе с Украиной. По его словам, изменение дислокации войска было "внезапной проверкой".
- В то же время Владимир Зеленский уже заявил, что отвод войск пропорционально снижает напряжение на украинской границе.
- Зато в оккупированном Крыму Кремль устроил масштабные учения. Там сейчас скопились 10 тысяч российских военных и боевая техника, в частности самолеты-бомбардировщики и военные корабли.
- В то же время наращивание военного присутствия происходит на оккупированном Донбассе.
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