Россия проведет в оккупированном Крыму боевые учения
В оккупированном Крыму 22 апреля пройдут учения с участием боевых кораблей и судов российского Черноморского флота и Каспийской флотилии. Россия проведет тренировку своих войск на территории полигона Опук.
Источник:ТАСС
О российских военных учениях на территории оккупированного Крымского полуострова издание сообщает со ссылкой на российское Минобороны.
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Что известно о новых военных учениях оккупантов в Крыму
Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи и Феодосии. Для этого туда накануне перебросили российские войска.
В учениях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, подразделения Воздушно-десантных войск,
– говорится в сообщении.
В минобороны России добавили, что возможности полигона позволяют отработать десантирование войск и преодоления противодесантной обороны противника, осуществлять высадку морского десанта до 2 батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям.
Ситуация на востоке Украины и в Крыму: основное
- Уже несколько недель Россия активно стягивает свои войска и технику к границам Украины. В Кремле уверяют, что якобы готовятся к боевым учениям.
- Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится к мирному решению конфликта, но готова защищать свою землю от агрессора.
- Кроме того, украинский президент предложил Владимиру Путину встретиться "в любом месте на Донбассе".
- В то же время Джо Байден заверил, что США не покинут Киев наедине в случае обострения ситуации.
Расположение российских войск возле границы Украины / инфографика 24 канала
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