В оккупированном Крыму 22 апреля пройдут учения с участием боевых кораблей и судов российского Черноморского флота и Каспийской флотилии. Россия проведет тренировку своих войск на территории полигона Опук.

О российских военных учениях на территории оккупированного Крымского полуострова издание сообщает со ссылкой на российское Минобороны.

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Что известно о новых военных учениях оккупантов в Крыму

Учения пойдут на полигоне Опук, недалеко от Керчи и Феодосии. Для этого туда накануне перебросили российские войска.

В учениях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, подразделения Воздушно-десантных войск,

– говорится в сообщении.

В минобороны России добавили, что возможности полигона позволяют отработать десантирование войск и преодоления противодесантной обороны противника, осуществлять высадку морского десанта до 2 батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям.

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Расположение российских войск возле границы Украины / инфографика 24 канала