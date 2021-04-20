Президент Владимир Зеленский обратился на русском языке к стране-агрессору и ее руководителю Владимиру Путину. Глава нашего государства предложил главе Кремля встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на общее прошлое, Украина и Россия по-разному смотрят на будущее. Об этом он решительно заявил в своем видеообращении, обнародованном 20 апреля.

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Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. Как минимум, возможность пока не поздно остановить убийственную математику будущих военных потерь,

– сказал президент.

Зеленский обратился к Путину на русском языке: смотрите видео

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