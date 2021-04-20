Владимир Зеленский подчеркнул, что скопление немалого количества российских войск на границе с Украиной является ничем иным как шантажом. По словам президента Украины, хоть Россия и повторяет, что стремится к миру, на самом же деле Кремль создает все предпосылки для эскалации.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, обнародованном 20 апреля. Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что Украина не хочет войны, однако готова к ней.

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Кроме того, Зеленский призвал граждан соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на провокации. По словам президента, нужно осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и наши эмоции. Как мы реагируем на информацию и где мы ее получаем.

Стоит трижды подумать надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета. Надо ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса. Политиков, которые кричат, что надо немедленно начать войну, но молчат, что имеют в виду наших, а не своих детей,

– подчеркнул президент.

Украинский президент отметил, что принцип Украины прост – не начинать войну первой, но всегда стоять до последнего.

"Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину. А потому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации", – подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский также сказал, что Украина не боится, ведь у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. Он напомнил, что на прошлой неделе был на передовой, где встретился с нашими защитниками.

Что о ситуации говорят они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело. Они имеют качественное оснащение и оружие, ценный опыт, мужество, высокий боевой дух, готовность дать отпор любому и максимально доступно объяснить, что проход, проезд или пролет нашей землей нежелательными гостями – запрещен и невозможен,

– резюмировал украинский президент.

Он подытожил, что украинские бойцы не имеют страха и неверия в свои силы. Зеленский добавил, что в Украине есть невероятное общество, которое готово к массовой волонтерской мобилизации.

Напоследок глава государства подчеркнул, что украинцы не дадут уничтожить себя. И все они готовы защитить свою землю, потому что "бежать не собираемся и сдаваться не привыкли".

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В течение последних нескольких недель Россия стягивает свои войска к нашим границам. Также страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму.

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может быть готова атаковать Украину уже через несколько недель. По его словам, на это указывают характер военных приготовлений страны-агрессора и ее концентрация войск на границах с нашим государством.

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