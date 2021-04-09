Нас никто не победит, – Зеленский подытожил свою поездку на Донбасс
Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Донбасс 8 – 9 апреля в очередной раз убедился: Украину никто не сможет победить. Однако обострение на передовой есть, и это видят все. В частности, бойцы и главнокомандующие.
Источник:Фейсбук Владимира Зеленского
Президент рассказал, что во время визита проехал все точки, где за последний период наибольшее количество раненых и погибших. По словам Зеленского, там "работают по нашим парням снайперы".
Заметьте Здесь решается судьба страны, – Зеленский о поездке на Донбасс
Два дня на передовой, где решается судьба Украины. Два дня рядом с героями, которые защищают нас с вами. Два дня, за которые в очередной раз убедился – нас никто не победит,
– отметил украинский лидер.
Президент напомнил, что с начала 2021 года Украина потеряла 26 героев.
Что еще сказал Зеленский
- Военные делают все, чтобы защитить государство и удержать режим тишины.
- Однако когда среди наших военных есть погибшие, армия отвечает.
- Представители власти должны ездить на Донбасс. Это важно для бойцов. Им необходимо понимать, что власть поддерживает их и находится не только в кабинетах, но и там, где герои решают судьбу Украины и защищают ее границы.
Визит Зеленского на Донбасс: главное
- На передовую Зеленский прибыл 8 апреля, чтобы поднять боевой дух украинских воинов.
- Президент поблагодарил военных и почтил память погибших бойцов. Украинский лидер заявил, что "мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство".
- Зеленский побывал на участке, который находится в 80 метрах от позиций боевиков.
- Также украинский лидер посетил прифронтовую Авдеевку.
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