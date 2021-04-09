Нас ніхто не переможе, – Зеленський підсумував свою поїздку на Донбас
Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Донбас 8 – 9 квітня вкотре переконався: Україну ніхто не зможе перемогти. Однак загострення на передовій є, і це бачать усі. Зокрема, бійці та головнокомандувачі.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
Президент розповів, що під час візиту проїхав усі точки, де за останній період найбільша кількість поранених і загиблих. За словами Зеленського, "там працюють по наших хлопцях снайпери".
Зауважте Тут вирішується доля країни,– Зеленський про поїздку на Донбас
Два дні на передовій, де вирішується доля України. Два дні поруч з героями, які захищають нас із вами. Два дні, за які вкотре переконався – нас ніхто не переможе,
– наголосив український лідер.
Президент нагадав, що від початку 2021 року Україна втратила 26 героїв.
Що ще сказав Зеленський
- Військові роблять усе, щоб захистити державу і втримати режим тиші.
- Однак коли серед наших героїв є загиблі, армія відповідає.
- Представники влади мають їздити на Донбас. Це важливо для бійців. Їм необхідно розуміти, що влада підтримує їх і перебуває не лише у кабінетах, але й там, де герої вирішують долю України і захищають її кордони.
Візит Зеленського на Донбас: головне
- На передову Зеленський прибув 8 квітня, щоб підняти бойовий дух українських воїнів.
- Президент подякував військовим та вшанував пам'ять загиблих бійців. Український лідер заявив, що "ми пам'ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу".
- Зеленський побував на ділянці, яка розташована за 80 метрів від позицій бойовиків.
- Також український лідер відвідав прифронтову Авдіївку.
Зеленський підсумував свою поїздку на Донбас: емоційне відео
Поділитися новиною