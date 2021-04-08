Президент Володимир Зеленський 8 квітня приїхав на передову. Глава держави побував на ділянці, яка розташована за 80 метрів від позицій бойовиків.

На цій ділянці снайпери постійно обстрілюють наших військових. Територія навколо – замінована, а інфраструктура – зруйнована.

До теми Влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де герої, – Зеленський на передовій

Де ще побував Зеленський

Президент відвідав ще одну ділянку, на якій за останні 2 тижні ескалації вбили чимало військових.

Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні,

– сказав головнокомандувач.

Зеленський ще раз додав, що влада повинна відвідувати передову, особливо під час загострення. За словами президента, військові повинні розуміти, що політики їх підтримують, а не ховаються.



Зеленський на передовій / Фото Офісу Президента

Зеленський на Донбасі, дивіться відео:

Поїздка Зеленського на Донбас: основне

Президент приїхав на Донбас 8 квітня. Він поспілкувався з бійцями, роздавши їм нагороди.

За словами глави держави, він мусить підтримати бойовий дух наших захисників.

До слова, Зеленський також відвідав позиції передньої оборони.

Зверніть увагу! У березні – квітні перемир'я на Донбасі фактично зірвали. Російські найманці тепер ледь не щодня прицільно гатять у бік українських військових. За останні 2 тижні на передовій загинуло понад 10 бійців ООС, від початку року – щонайменше 32.



Зеленський відвідав складну ділянку на фронті / Фото Офісу Президента