Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель українського військового Дениса Юшка. Глава держави 8 квітня прибув на місце ескалації на Донбасі.

Зеленський прибув на Донбас

Президент наголосив, що Україна потребує миру, тому зробить все для цього.

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Як Верховний головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи Донбасу. Виїзд до місць ескалації, до загиблого 23-річного солдата, якого розстріляли минулої ночі,

– сказав глава держави.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

В Офісі Президента зазначили, що Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушують режим тиші. Він планує поспілкуватися з військовими, аби підтримати бойовий дух захисників.

Зауважимо, наразі невідомо, які саме точки на передовій відвідає політик.

Зверніть увагу! Глава держави вирушив на передову у зв'язку з загостренням ситуації. За даними розвідки, Росія стягує свої війська до кордону України під виглядом бойових навчань. Крім того, вона може спробувати проникнути вглиб нашої держави. Ситуацію ускладнює й те, що проросійські бойовики щодня обстрілюють позиції Збройних сил України. Так, з початку 2021 року на Донбасі загинуло щонайменше 32 бійців.

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