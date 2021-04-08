Зеленский прибыл на Донбасс и отреагировал на смерть украинского защитника
Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинского военного Дениса Юшко. Глава государства 8 апреля прибыл на место эскалации на Донбассе.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Зеленский прибыл на Донбасс
Президент подчеркнул, что Украина нуждается в мире, поэтому сделает все для этого.
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Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в трудные времена Донбасса. Выезд к местам эскалации, к погибшему 23-летнему солдату, которого расстреляли минувшей ночью,
– сказал глава государства.
В Офисе президента отметили, что Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушают режим тишины. Он планирует пообщаться с военными, чтобы поддержать боевой дух защитников.
Отметим, пока неизвестно, какие именно точки на передовой посетит политик.
Что известно о погибшем военном
- Денис Юшко получил огнестрельное пулевое ранение головы 8 апреля.
- Он был матросом 36 отдельной бригады морской пехоты. Проходил службу по контракту с 2019 года.
- Родом погибший из села Новобогдановка Николаевской области.
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