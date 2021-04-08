Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинского военного Дениса Юшко. Глава государства 8 апреля прибыл на место эскалации на Донбассе.

Зеленский прибыл на Донбасс

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в мире, поэтому сделает все для этого.

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Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в трудные времена Донбасса. Выезд к местам эскалации, к погибшему 23-летнему солдату, которого расстреляли минувшей ночью,

– сказал глава государства.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

В Офисе президента отметили, что Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушают режим тишины. Он планирует пообщаться с военными, чтобы поддержать боевой дух защитников.

Отметим, пока неизвестно, какие именно точки на передовой посетит политик.

Обратите внимание! Глава государства отправился на передовую в связи с обострением ситуации. По данным разведки, Россия стягивает свои войска к границе Украины под видом боевых учений. Кроме того, она может попытаться проникнуть вглубь нашего государства. Ситуацию осложняет и то, что пророссийские боевики ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Так, с начала 2021 года на Донбассе погибло по меньшей мере 32 бойца.

Что известно о погибшем военном