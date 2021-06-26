С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. Следовательно, Украина продолжает нести боевые потери.

К слову Список погибших украинских военных в 2020 году

Обратите внимание! В 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 75 военных. Однако были еще и не боевые потери.

Отметим, что обстрелов и потерь стало немного меньше после режима "тишины".