С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. Следовательно, Украина продолжает нести боевые потери.
К слову Список погибших украинских военных в 2020 году
Боевые потери на Донбассе в 2021 году: список
Январь
- Олег Андриенко. Военный погиб 11 января в результате обстрела Песков. У мужчины осталась жена и сын, которому еще не было года.
- Роман Дзюбенко. Воина 26 января ранил вражеский снайпер возле Новоалександровки. Защитник умер 30 января в больнице.
- Александр Отрепьев. Военный погиб 21 января под Гнутово от пули снайпера боевиков.
Февраль
- Дмитрий Власенко. Старший матрос погиб из-за обстрела возле деревни Шумы 2 февраля. Медики час пытались спасти 38-летнего Власенко, однако не удалось.
- Назарий Полищук и Алексей Подвезенный. Украинские герои погибли 6 февраля вблизи Новомихайловки. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
- Александр Глушко. 36-летнего сапера из Полтавской области 11 февраля смертельно ранил вражеский снайпер. Трагедия случилась вблизи Зайцева.
- Владислав Лященко. 25-летний военный погиб возле Новомихайловки 11 февраля. Тогда оккупанты обстреливали позиции ВСУ из пулеметов.
- Александр Войтенко. Военный из Кременчуга погиб 14 февраля, подорвавшись на взрывном устройстве. Служил капитаном в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде.
- Вячеслав Алексеенко. Воин из Кременчуга погиб 14 февраля в результате подрыва на взрывном устройстве. Был старшим солдатом в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде.
- Дмитрий Мироненко. Боец погиб 14 февраля, подорвавшись на взрывном устройстве. Служил старшим солдатом в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде. Родом из Харькова.
- Сергей Петраускас. Украинский защитник погиб 22 февраля во время обстрела из ручного противотанкового гранатомета со стороны российских оккупантов. У героя остались жена, сын и дочь.
- Дмитрий Сардак. Военный из Одессы получил осколочное ранение 23 февраля. Враг ранил его недалеко от населенного пункта Зайцево.
- Михаил Капран. Военный из Лебедина, что на Сумщине. В результате пожара, который вспыхнул 20 февраля в блиндаже на Донбассе получил 90% ожогов тела. Врачам не удалось его спасти.
- Николай Лебедь. 22-летний украинский защитник, родом из Кременчуга, что в Полтавской области. Погиб в результате пожара в блиндаже, который случился 20 февраля.
- Личность третьего военного, погибшего в этом пожаре, еще не установили. По предварительной информации, он – из города Ровно.
- Сергей Моисеенко. Младший сержант из Херсона погиб 28 февраля возле Пищевика. Он получил ранения, когда боевики стреляли из снайперского и стрелкового оружия. Военный служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты.
Март
- Владимир Оноприенко. 44-летний боец из Черкасской области получил смертельное ранение возле Старогнатовки 10 марта. Ему пытались оказать медицинскую помощь, однако военный не выжил. Погибший был командиром боевой машины.
- Александр Пекур. Погиб 12 марта от пули вражеского снайпера. 30-летний боец был родом из села Гуровщина Киевской области.
- Виктор Пасека. Погиб 18 марта в результате смертельного ранения в голову. Младший сержант был родом из села Мончинцы, что на Хмельнитчине.
- Андрей Грабар. Погиб 19 марта вблизи Водяного в результате обстрела боевиков из миномета 120-го калибра и гранатометов различных систем. Младший сержант служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.
- Кирилл Быковский. Пал от пули снайпера 20 марта возле Шумов. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако спасти не удалось. Воин погиб во время эвакуации в госпиталь.
- Сергей Коваль. Погиб вместе с побратимами 26 марта вблизи Шумов. Всю профессиональную жизнь герой провел в рядах Вооруженных сил Украины. Сначала участвовал в АТО, впоследствии – защищал Украину в зоне ООС.
- Максим Абрамович. Пал во время вражеского обстрела 26 марта возле Шумов. На Донбассе воевал с 2020 года. Вскоре после освобождения вернулся в ряды ВСУ.
- Сергей Гайченко. Оккупанты убили героя 26 марта в районе Шумов. Военную службу герой начал по контракту еще в 2015 году в Киевском отдельном Президентском полку Украины. В 2019 году Гайченко снова призвали на военную службу.
- Сергей Барнич. Погиб 26 марта возле Шумов. В декабре 2020 года герой получил грамоту Калушского городского главы и медаль "За достоинство и патриотизм".
Апрель
- Сергей Сулима. Погиб 3 апреля возле Шумов в результате подрыва на взрывном устройстве. Воин был родом из Луцка. Служил в горно-штурмовой роте воинской части А3892.
- Владислав Мороз. 5 апреля получил пулевое ранение неподалеку Авдеевки Донецкой области. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
- Виктор Гелебрант. Погиб 5 апреля неподалеку от Золотого-4 на Луганщине. Получил смертельное ранение в голову из стрелкового оружия.
- Максим Стеблянко. Военный 6 апреля подорвался на неизвестном взрывном устройстве, когда выполнял боевое задание. Ему было всего 23 года.
- Владимир Шпак. Также погиб 6 апреля. Он получил осколочное ранение возле Невельского. Мужчина умер во время эвакуации.
- Игорь Байтала. Боец проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Родом военный из города Жидачев Львовской области. Сейчас обстоятельства его гибели неизвестны.
- Андрей Теперик. Воин погиб 10 апреля вблизи Золотого. Оккупанты ранили героя из стрелкового оружия. Выстрел оказался смертельным. Теперику было 24 года.
- Ярослав Карлийчук. Солдат из Черновицкой области погиб под прицельным огнем 12 апреля. Ему было 24 года. Ярослав проходил службу в подразделении 10 отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.
- Алексей Мамчий. Украинский защитник погиб 13 апреля в результате сброса оккупантами гранат на позиции бойцов ВСУ в районе Майорского. Воин проходил службу в должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Его младший брат в 2016 году тоже отдал свою жизнь за Украину.
- Давид Шартава. Грузин, служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб 18 апреля в результате вражеского ОСМД в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
- Александр Луцик. 38-летний военнослужащий с Волыни погиб в результате вражеской атаки 22 апреля. Служил по контракту, был оператором-разведчиком.
- Роман Гуляк был старшим сержантом. Он родом из Хмельницкой области и на службу в ВСУ поступил в 2018 году. Военное авто, в котором ехал Роман, подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Май
- Дмитрий Товчигречко – Военный погиб 6 мая. 37-летний боец был родом из Кривого Рога. Служил в 93 бригаде Холодный Яр. Для Дмитрия это была первая ротация. В ООС прибыл в январе 2021 года.
- 6 мая на Донбассе погиб военный из Коростеня Сергей Коробцов. Его жизнь оборвала вражеская пуля. Дома 22-летнего героя ждали молодая жена и маленький сын.
- В мае оборвалась жизнь Юрия Опришко с Полтавщины. Он получил пулевое ранение еще 9 апреля вблизи Старогнатовка и больше месяца находился в госпитале. Врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.
- Виктор Городниченко. Военный умер в госпитале 8 мая от ранения, которое получил под Зайцевым 28 апреля. Мужчина был родом из Миргородского района Полтавской области.
- Павел Колесник. Военный родом из Черниговской области погиб 13 мая. Старшего водителя мотопехотной роты смертельно ранил снайпер оккупанта.
- Максим Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он погиб 27 мая от пули снайпера возле Новотошковского.
Июнь
- Владимир Белов погиб 11 июня в результате обстрелов боевиками украинских позиций. Военный был родом из города Мукачево, что на Закарпатье.
- Роман Галуха. Погиб 16 июня. Детали – неизвестны. Роман был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады, базирующейся в Яворове. Воин – родом из Рава-Русской Львовской области. Ему было 24 года.
- Андрей Гонар. Получил смертельное осколочное ранение 26 июня возле Песков. Боец был старшим водителем мотопехотной роты и старшим солдатом. Украинский защитник был родом из Кривого Рога.