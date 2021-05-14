В результате обстрела войск оккупанта 13 мая на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник. Украинский защитник был родом из Черниговской области.

Воин погиб в результате снайперского обстрела российскими наемниками позиций Операции объединенных сил.

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На Донбассе погиб боец ​​с Черниговщины

13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич,

– говорится в сообщении.

Воин был старшим водителем мотопехотной роты. Служил в бригаде с сентября 2019 года. Родом был из села Новое Черниговской области.

Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Редакция 24 канала тоже выражает свои соболезнования родным и друзьям погибшего бойца.

К слову, в течение суток 13 мая войска оккупантов до 19 раз обстреляли позиции ООС.

Обратите внимание! Несмотря на договоренности о перемирии, российские наемники продолжают систематически бить в сторону украинских позиций. Вследствие вражеских атак на Донбассе с начала 2021 года погибли уже 43 бойца Вооруженных сил Украины.