Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера на Донбассе
В результате обстрела войск оккупанта 13 мая на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник. Украинский защитник был родом из Черниговской области.
Воин погиб в результате снайперского обстрела российскими наемниками позиций Операции объединенных сил.
Ранее На Полтавщине попрощались с воином, которого смертельно ранил снайпер оккупантов
На Донбассе погиб боец с Черниговщины
13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич,
– говорится в сообщении.
Воин был старшим водителем мотопехотной роты. Служил в бригаде с сентября 2019 года. Родом был из села Новое Черниговской области.
Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Редакция 24 канала тоже выражает свои соболезнования родным и друзьям погибшего бойца.
К слову, в течение суток 13 мая войска оккупантов до 19 раз обстреляли позиции ООС.
Поделиться новостью