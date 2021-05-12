На Полтавщине попрощались с воином, которого смертельно ранил снайпер оккупантов
В Миргородском районе Полтавской области 12 мая попрощались с военным Виктором Городниченко. Бойца в конце апреля ранил на Донбассе вражеский снайпер. Украинский защитник скончался в госпитале 8 мая.
Источник:телеграм "Общественное Полтава"
В Полтавской области в последний путь провели военного Виктора Городниченко, который служил в Донецкой области.
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С погибшим воином простились в Миргородском районе
Две недели назад мужчину ранил снайпер, спасти его жизнь, к сожалению, не смогли.
Прощание с погибшим украинским защитником начали в поселке Ромодан, где родился воин. Возле родительского дома устроили панихиду. Там собрались родные, боевые побратимы и друзья Виктора Городниченко.
Похоронили бойца в Миргороде.
Что известно о Викторе Городниченко
- Снайпер оккупанта ранил украинского военного 28 апреля возле села Зайцево Бахмутского района.
- Воину оказали неотложную помощь и эвакуировали в больницу в Бахмут, позже – в Харьков.
- Однако, 8 мая боец скончался.
- Мужчине было всего 25 лет. У него остались мать, брат, жена и дочь.
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