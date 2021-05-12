В Миргородском районе Полтавской области 12 мая попрощались с военным Виктором Городниченко. Бойца в конце апреля ранил на Донбассе вражеский снайпер. Украинский защитник скончался в госпитале 8 мая.

В Полтавской области в последний путь провели военного Виктора Городниченко, который служил в Донецкой области.

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С погибшим воином простились в Миргородском районе

Две недели назад мужчину ранил снайпер, спасти его жизнь, к сожалению, не смогли.

Прощание с погибшим украинским защитником начали в поселке Ромодан, где родился воин. Возле родительского дома устроили панихиду. Там собрались родные, боевые побратимы и друзья Виктора Городниченко.

Похоронили бойца в Миргороде.

Что известно о Викторе Городниченко