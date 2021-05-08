В больнице умер военный, которого в конце апреля ранили на фронте
В военном госпитале 8 мая умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Его ранили на передовой 28 апреля.
Источник:Полтавский областной ТЦК и СП
Военный был родом из Миргородского района Полтавской области. Его ранил пророссийский снайпер возле Зайцево.
Важно В госпитале умер Воин с Полтавщины, который получил ранение в зоне ООС
Бойца сразу госпитализировали
После ранения военному оказали неотложную помощь. Сначала его эвакуировали в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. Однако, к сожалению, после изнурительных операций его сердце не выдержало.
Время и место прощания с Городниченко сообщат позже.
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