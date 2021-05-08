В военном госпитале 8 мая умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Его ранили на передовой 28 апреля.

Военный был родом из Миргородского района Полтавской области. Его ранил пророссийский снайпер возле Зайцево.

Важно В госпитале умер Воин с Полтавщины, который получил ранение в зоне ООС

Бойца сразу госпитализировали

После ранения военному оказали неотложную помощь. Сначала его эвакуировали в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. Однако, к сожалению, после изнурительных операций его сердце не выдержало.

Время и место прощания с Городниченко сообщат позже.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным погибшего Героя.