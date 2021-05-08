У військовому шпиталі 8 травня помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Його поранили на передовій 28 квітня.

Військовий був родом з Миргородського району Полтавської області. Його поранив проросійський снайпер біля Зайцевого.

Важливо У шпиталі помер воїн із Полтавщини, який отримав поранення в зоні ООС

Бійця одразу госпіталізували

Після поранення військовому надали невідкладну допомогу. Спочатку його евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Однак, на жаль, після виснажливих операцій його серце не витримало.

Час і місце прощання із Городніченком повідомлять пізніше.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя.