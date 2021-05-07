Про загибель захисника повідомили у фейсбуці на сторінці Коростеня. Сергію влітку мало виповнитись лише 23 роки.
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У Сергія залишились дружина та син
Вдома на героя чекала молода дружина та маленький син. Прощання з Сергієм Коробцовим відбудеться 9 травня біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Що відомо про загибель захисника:
- 6 травня Україна втратила одразу двох своїх воїнів.
- Після обстрілів окупантів від осколкових поранень загинув військовий з Кривого Рогу Дмитро Товчигречка. Йому було 37 років.
- Згодом стало відомо про загибель ще одного героя – від кульового поранення. Ним і виявився 22-річний Сергій Коробцов.