О гибели защитника сообщили в фейсбуке на странице Коростеня. Сергею летом должно было исполниться всего 23 года.

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У Сергея остались жена и сын

Дома на героя ждала молодая жена и маленький сын. Прощание с Сергеем Коробцовым состоится 9 мая у исполнительного комитета Коростенского городского совета.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что известно о гибели защитника: