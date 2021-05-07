О гибели защитника сообщили в фейсбуке на странице Коростеня. Сергею летом должно было исполниться всего 23 года.
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У Сергея остались жена и сын
Дома на героя ждала молодая жена и маленький сын. Прощание с Сергеем Коробцовым состоится 9 мая у исполнительного комитета Коростенского городского совета.
Что известно о гибели защитника:
- 6 мая Украина потеряла сразу двух своих воинов.
- После обстрелов оккупантов от осколочных ранений погиб военный из Кривого Рога Дмитрий Товчигречко. Ему было 37 лет.
- Впоследствии стало известно о гибели еще одного героя – от пулевого ранения. Им и оказался 22-летний Сергей Коробцов.