О гибели защитника сообщили в фейсбуке на странице Коростеня. Сергею летом должно было исполниться всего 23 года.

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У Сергея остались жена и сын

Дома на героя ждала молодая жена и маленький сын. Прощание с Сергеем Коробцовым состоится 9 мая у исполнительного комитета Коростенского городского совета.

 

Что известно о гибели защитника:

  • 6 мая Украина потеряла сразу двух своих воинов.
  • После обстрелов оккупантов от осколочных ранений погиб военный из Кривого Рога Дмитрий Товчигречко. Ему было 37 лет.
  • Впоследствии стало известно о гибели еще одного героя – от пулевого ранения. Им и оказался 22-летний Сергей Коробцов.