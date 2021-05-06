Ще один український воїн загинув на Донбасі
Ще один військовий загинув на Донбасі 6 травня. Воїн помер внаслідок вогнепального кульового поранення.
Імені загиблого героя наразі не називають. Окрім того, 6 травня окупанти вбили на Донеччині 37-річного українського захисника Дмитра Товчигречка.
Зауважте Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу вирушили на Донбас
У ЗСУ розповіли, що "6 травня, у районі проведення Операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Росії позицій наших захисників один військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям".
Командування та особовий склад операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у ЗСУ наголосили: дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей про режим припинення вогню".
Загибель Дмитра Товчигречка: головне
- Боєць 93 бригади Холодний Яр Дмитро Товчигречко загинув на Донбасі 6 травня.
- Окупанти обстріляли позиції українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Товчигречко отримав уламкові поранення.
- Чоловік був піхотинцем і загинув у свято Дня піхоти.
Поділитися новиною