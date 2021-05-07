Юрій Опришко помер у шпиталі 7 травня. Поховають воїна у рідному селі в Кременчуцькому районі 11 травня.

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За життя Юрія боролися понад місяць

Молодший сержант Юрій Опришко отримав кульове поранення в голову 9 квітня. Сталося це поблизу Старогнатівки на Донеччині.

Воїна оперативно доставили до шпиталю: спершу у Маріуполь, потім – до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше.

10 травня, об 11:00, у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником. Поховають героя у селі Ялинці.

Як пише Суспільне, у нього залишилася дружина і двоє дітей.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!