В Кременчуге на Полтавщине 10 мая попрощались с военным Юрием Опрышко. Воин умер в больнице после того, как получил ранения на Донбассе.

Церемония прощания прошла в Свято-Николаевском соборе в Кременчуге, а похоронили военного в селе Ялинцы, откуда он родом.

Читайте также В Кривом Роге попрощались с погибшим на фронте Дмитрием Товчигречкой

Прощание с украинским защитником

Чтобы проститься с Юрием Опрышком, в соборе собрались его родные, знакомые, боевые побратимы и местные жители.

После похоронной литургии, примерно в 13:20, погибшего перевезли в село, где он родился и проживал. Там его похоронили на местном кладбище. Проститься с погибшим бойцом пришло больше сотни селян.

Что известно про Юрия Опрышко

Военный служил в 53-й бригаде . Контракт с Вооруженными силами Украины сначала подписал в 2015 году, а демобилизовался зимой 2016 года.

. Контракт с Вооруженными силами Украины сначала подписал в 2015 году, а демобилизовался зимой 2016 года. На службу вернулся в 2019 году. Тогда попросился в штурмовой батальон "Айдар", имел позывной "Боня".

9 апреля Юрий Опрышко получил пулевое ранение в затылок. Сначала его лечили в Мариуполе, а затем перевезли в военный госпиталь во Львов. Рядом с ним в больнице все время была жена Леся.

Рядом с ним в больнице все время была жена Леся. Мужчина скончался утром 7 мая во госпитале.

во госпитале. У Юрия Опрышко остались мать, жена и 2 детей – 4-летняя дочь и 20-летний сын.



На Полтавщине попрощались с военным Юрием Опрышко / Фото "Суспільне"



Воин умер в больнице 7 мая​ / Фото "Суспільне"



На прощание пришли родные, собратья, местные жители​ / Фото "Суспільне"