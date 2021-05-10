На Полтавщине попрощались с военным, который умер после ранения на Донбассе
В Кременчуге на Полтавщине 10 мая попрощались с военным Юрием Опрышко. Воин умер в больнице после того, как получил ранения на Донбассе.
Источник:"Суспільне"
Церемония прощания прошла в Свято-Николаевском соборе в Кременчуге, а похоронили военного в селе Ялинцы, откуда он родом.
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Прощание с украинским защитником
Чтобы проститься с Юрием Опрышком, в соборе собрались его родные, знакомые, боевые побратимы и местные жители.
После похоронной литургии, примерно в 13:20, погибшего перевезли в село, где он родился и проживал. Там его похоронили на местном кладбище. Проститься с погибшим бойцом пришло больше сотни селян.
Что известно про Юрия Опрышко
- Военный служил в 53-й бригаде. Контракт с Вооруженными силами Украины сначала подписал в 2015 году, а демобилизовался зимой 2016 года.
- На службу вернулся в 2019 году. Тогда попросился в штурмовой батальон "Айдар", имел позывной "Боня".
- 9 апреля Юрий Опрышко получил пулевое ранение в затылок. Сначала его лечили в Мариуполе, а затем перевезли в военный госпиталь во Львов. Рядом с ним в больнице все время была жена Леся.
- Мужчина скончался утром 7 мая во госпитале.
- У Юрия Опрышко остались мать, жена и 2 детей – 4-летняя дочь и 20-летний сын.
На Полтавщине попрощались с военным Юрием Опрышко / Фото "Суспільне"
Воин умер в больнице 7 мая / Фото "Суспільне"
На прощание пришли родные, собратья, местные жители / Фото "Суспільне"
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