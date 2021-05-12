На Полтавщині попрощалися з воїном, якого смертельно поранив снайпер окупантів
У Миргородському районі Полтавщини 12 травня попрощалися з військовим Віктором Городніченком. Бійця наприкінці квітня поранив на Донбасі ворожий снайпер. Український захисник помер у шпиталі 8 травня.
Джерело:телеграм "Суспільне Полтава"
На Полтавщині в останню путь провели військового Віктора Городніченка, який служив на Донеччині.
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Із загиблим воїном попрощалися в Миргородському районі
Два тижні тому чоловіка поранив снайпер, врятувати його життя, на жаль, не змогли.
Прощання із загиблим українським захисником розпочали у селищі Ромодан, де народився воїн. Біля батьківського дому влаштували панахиду. Там зібралися рідні, бойові побратими та друзі Віктора Городніченка.
Поховали бійця у Миргороді.
Що відомо про Віктора Городніченка
- Снайпер окупанта поранив українського військового 28 квітня біля села Зайцеве Бахмутського району.
- Воїну надали невідкладну допомогу та евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова.
- Однак 8 травня боєць помер.
- Чоловікові було лише 25 років. У нього лишилися мати, брат, дружина та донька.
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