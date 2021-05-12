У Миргородському районі Полтавщини 12 травня попрощалися з військовим Віктором Городніченком. Бійця наприкінці квітня поранив на Донбасі ворожий снайпер. Український захисник помер у шпиталі 8 травня.

На Полтавщині в останню путь провели військового Віктора Городніченка, який служив на Донеччині.

Читайте також На Полтавщині попрощалися з військовим, який помер після поранення на Донбасі

Із загиблим воїном попрощалися в Миргородському районі

Два тижні тому чоловіка поранив снайпер, врятувати його життя, на жаль, не змогли.

Прощання із загиблим українським захисником розпочали у селищі Ромодан, де народився воїн. Біля батьківського дому влаштували панахиду. Там зібралися рідні, бойові побратими та друзі Віктора Городніченка.

Поховали бійця у Миргороді.

Що відомо про Віктора Городніченка