Российские боевики 10 апреля смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Герою было всего 24 года.

Пресс-служба 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко заявила, что воины потеряли собрата.

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Российские наемники в очередной раз "соблюдали режим прекращения огня" и вероломно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что "Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя".

"Не простим. Извини, братишка", – пообещали герою.

Что известно о гибели Теперика

Героя убили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обратите внимание! В течение января – апреля 2021 года на Донбассе погибли более 30 украинских воинов.