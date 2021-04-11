"Не простим": в ВСУ назвали имя воина, которого убили возле Золотого – фото
Российские боевики 10 апреля смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Герою было всего 24 года.
Пресс-служба 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко заявила, что воины потеряли собрата.
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Российские наемники в очередной раз "соблюдали режим прекращения огня" и вероломно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркнула, что "Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя".
"Не простим. Извини, братишка", – пообещали герою.
Что известно о гибели Теперика
- Героя убили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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